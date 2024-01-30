Москва, 30 января, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Пользователи сообщили о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне RU. Не открываются сайты и приложения. Как пишут профильные издания, вероятна поломка DNSSEC. На данный момент фиксируются проблемы в работе DNS.

Владислав Шатило /RBC/TASS

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Неполадки в ru-зоне доменных имён, что могут затрагивать работу всех сервисов, обращение к которым осуществляется с помощь доменов в зоне *.RU.

Проблема затронула сервисы различных провайдеров в России.

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