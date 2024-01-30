Москва, 30 января, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжит изучать свидетельства о роли команды фигуристки Камилы Валиевой в якобы имевшем место нарушении ею антидопинговых правил, заявили в WADA 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Отдел разведки и расследований WADA должен был наблюдать и контролировать расследование Российского антидопингового агентства о том, какую роль в ситуации с якобы принятым допингом сыграл персонал фигуристки, при этом сотрудники отдела не приезжали в Россию, осуществляя «надзор» дистанционно, цитирует «РИА Новости» заявление WADA.

«Второй этап зависит от того, какими будут подробности решения CAS (Спортивного арбитражного суда. — Прим. ред.). Теперь WADA тщательно изучит решение и посмотрит, открывает ли оно какие-либо дальнейшие возможные направления расследования. Этим вопросом займутся следователи департамента расследований и разведки WADA, которые продолжат следить за доказательствами по этому делу», — сказано также в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.

Валиеву подозревали в употреблении антиангинального препарата триметазидина. Он якобы был обнаружен в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года, при этом результат пробы был обнародован лишь во время Олимпиады 2022 года в Пекине, на следующий день после того, как команда России с Валиевой в составе завоевала золото в командном турнире.

29 января в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что приветствуют решение суда в Лозанне, а уже на следующее утро — что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Дисквалификация Валиевой — политизированное решение, Россия не согласна с ним и будет защищать своих спортсменов, задействуя механизмы апелляции, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война, отметили в свою очередь в Олимпийском комитете страны (ОКР).

Решение ISU о лишении России командного золота Олимпиады будет обжаловано, заявили также в ОКР. Оспаривание едва ли будет успешным, если учитывать, как долго ведутся подобные разбирательства и к каким результатам, когда дела касаются России, приводят, отметил в беседе с ИА Регнум спортивный юрист Евгений Морозов.