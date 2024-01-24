Киев, 24 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за военных неудач украинской армии и уменьшения помощи Запада. Об этом 23 января написала испанская газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации», — говорится в публикации.

Автор заявил, что Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, в то время как союзники Киева устали от противостояния, на Украине вовсю процветает коррупция, а напряжённость между главой киевского режима и руководством ВСУ нарастает.

При этом военные инициативы Зеленского — это единичные и рассредоточенные действия, сразу же раздуваемые некоторыми СМИ, которые создают образ возможностей, не имеющихся у Украины, отметило издание.

Автор публикации добавил, что лидер киевского режима пытается не допустить снижения внимания к конфликту на Украине на фоне других международных проблем, однако у России больше шансов победить.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января украинский олигарх и депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Зеленский и его команда показали такую некомпетентность в управлении страной, какой ещё не было на Украине. Он также обвинил Запад в проблемах Украины.

Глава киевского режима 21 января заявил, что Украина не имеет права на усталость от боевых действий, потому что из-за этого может потерять «то, что имеет». Он также назвал «умным и справедливым» новый законопроект о мобилизации в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что Зеленский оказался в непростом положении. Представитель Кремля уточнил, что союзники главы киевского режима перестали давать ему деньги, а на Украине много недовольных и складывается неспокойная ситуация.