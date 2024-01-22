Штат Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Поиск путей мирного урегулирования на Украине осложнила поддержка Запада киевского режима, который находится в агонии. Об этом 22 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несмотря на его [киевского режима] очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной задачи по нанесению стратегического поражения России или, как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению страны», — заявил глава МИД России на заседании Совбеза ООН.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН 22 января для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности. Одной из центральных тем встречи станет удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецку.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января ВСУ обстреляли несколько районов Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». В результате атаки украинских сил за сутки погибли 28 мирных жителей. Количество пострадавших в результате удара по Донецку увеличилось до 26 человек. В ДНР 22 января объявили днём траура.

На брифинге 22 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары, которые украинская армия нанесла по Донецку, являются чудовищным актом терроризма.

Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 22 января обратился в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке.