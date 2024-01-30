Берлин, 30 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского во время интервью медиахолдингу ARD свидетельствует о его отчаянии из-за тяжёлой ситуации на фронте, поделился мнением обозреватель немецкого журнала Focus Габор Штейнгарт.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Вид Владимира Зеленского соответствовал общему положению дел — он выглядел подавленным, когда появился на ток-шоу ARD Карен Миосги. Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени — но человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться», — написал он.

У главы киевского режима, добавил Штейнгарт, есть все основания для паники: военная и финансовая поддержка со стороны Запада уменьшается, а европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов, из-за чего ВСУ приходится сокращать число операций.

«Зеленский, даже если оставить в стороне очевидную усталость украинского народа от конфликта, имеет весомые причины первым сесть за пока что ещё свободный стол переговоров», — подытожил колумнист.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 30 сентября 2022 года подписал указ о запрете вести мирные переговоры с Москвой. При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Bloomberg заявил, что Москва была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что если поставленные цели не будут достигнуты в результате переговоров, то Вооружённые силы России продолжат проведение специальной военной операции.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит даже близкой перспективы переговоров по перемирию на Украине. Вместе с тем глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон и Киев якобы поддерживают такие инициативы. Он также добавил, что для начала диалога требуется готовность со стороны России, а её будто бы не наблюдается.