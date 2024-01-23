Вашингтон, 23 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Европе началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных. Такое мнение выразил экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений в том, что Россия добьётся успеха. В то время как украинская армия, возможно, и в состоянии задержать русских, у неё нет никакой способности остановить их», — говорится в материале.

ЕС и США понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. В этой связи Вашингтон приступил к разработке новой стратегии в отношении Украины.

По мнению Брайена, Вашингтон рассматривает три направления. Во-первых, США нужно иметь возможность продолжать боевые действия и требовать денег от Конгресса для финансирования украинской армии. Во-вторых, сохранить прозападное украинское правительство, даже если придётся отказаться от Киева. В-третьих, не допустить Россию в Европу, то есть не дать европейским странам заключать собственные сделки с Москвой.

По мнению экс-помощника замглавы Пентагона, если Украина падёт, Германии нужно будет изменить политику в отношении России. По мнению эксперта, самый простой способ для неё обвинить США в чём-то, например, в разрушении газопровода «Северный поток». Это, по его словам, открыло бы дверь для переговоров с Москвой.

Как сообщало 22 января ИА Регнум, украинская армия проигрывает новой российской тактике ведения боя беспилотниками, а также технологиям производства дронов, систем РЭБ и российской военной промышленности. В материале журнал Foreign Affairs говорится, что Киев утратил преимущества.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 2 января заявила, что Украина не достигла результата, на который рассчитывали страны Запада. По её мнению, 2025 год станет трудным с военной и политической точек зрения.