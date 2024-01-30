Львов, Украина, 30 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Львовская область стала первым регионом на Украине, который избавился от всех советских памятников. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Львовщина первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в 2023 году во Львовской области снесли 312 памятников советской эпохи.

«Радуемся, что стали примером для других регионов, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации», — написал Козицкий.

Также глава Львовской областной военной администрации добавил, что на снос советских памятников не потратили ни одной копейки из регионального бюджета. Он пояснил, что убрали их бесплатно неравнодушные местные жители. Особую благодарность в сносе памятников Максим Козицкий выразил Антону Петровскому и всем представителям ГО «Декоммунизация Львовской области».

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