Берегово, Украина, 6 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В селе Пушкино Закарпатской области Украины жители выступили против сноса памятника советскому солдату, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

EPA/PAVLO PAKHOMENKO/ТАСС Бюст советского маршала Георгия Жукова, снесенный активистами украинских националистических организаций

По словам главы сельсовета Степана Ковача, демонтаж памятника проводиться не будет, «учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино».

Перед этим, 24 декабря, в селе проводился общий сход жителей, на котором было принято единогласное решение не сносить монумент воинам-односельчанам.

Не первый случай

В декабре прошлого года староста села Смыкова Львовской области Украины Виталий Левицкий был снят с должности после того, как не позволил снести памятник советскому солдату. По словам советника главы Львовской областной военной администрации Олега Радика, когда к памятнику подъехала техника для сноса, староста взобрался на монумент и не дал его снести. Отмечалось, что ни сотрудники полиции, ни власти не смогли провести демонтаж памятника.

Перед этим, в начале декабря, жители двух сёл Ивано-Франковской области на Западной Украине выступили против сноса памятников советским солдатам.

По словам директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Бандеры Ярослава Коретчука, на памятниках есть имена погибших от рук пособников нацистов, украинских националистов из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жители только стёрли надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов».

Вместе с тем в конце июля власти Белгорода-Днестровского в Одесской области отказались сносить памятник Герою СССР Зое Космодемьянской.

Памятник расположен на территории школы №2, и 25 мая исполнительные власти местного совета запланировали снос монумента. Прошение о сносе памятника направил властям участник организации «Декоммунизация» Вадим Поздняков.

Отмечалось, что у властей нет документов, подтверждающих принадлежность памятника конкретной исторической личности. По этой причине скульптура не попала под действие украинского закона о декоммунизации. Тогда директор школы №2 провёл заседание профсоюзной организации образовательного учреждения, на котором было принято решение отказать в демонтаже памятника.

Кроме того, в этом же городе до сих пор стоит на месте памятник поэту Александру Пушкину, а также на улицах Белгорода-Днестровского можно до сих пор встретить советскую символику.

Перед этим, в апреле, памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, отказались демонтировать в селе Лисичево Закарпатской области. Тогда этот вопрос власти обсудили с местными жителями. И те и другие высказались единогласно за сохранение монумента. На встрече отметили, что потенциальный снос памятника «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

Декоммунизация и «АнтиПушкин»

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, после чего борьба с советскими и российскими памятниками усилилась и ускорилась.

Более того, в мае 2023 года депутаты Верховной рады Украины во втором чтении приняли законопроект об упрощении процедуры сноса памятников, связанных с Россией и СССР.

Тогда министр информационной политики и культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что переименовывать улицы проще, но памятники находятся в реестре объектов культурного наследия, из-за этого сложней убирать «российские маркеры» из публичного пространства на Украине.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве

«Поэтому мы в МКИП разработали законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин», — написал тогда министр.

Ткаченко отметил, что при принятии нового закона будут основания для удаления из реестра культурного наследия любых памятников, которые связаны с Россией и СССР.

Массовый снос памятников на Украине

По данным украинских властей, к началу 2022 года власти Украины снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову.

В 2022 году на Украине начался новый этап борьбы со всем, связанным с российской и советской историей и культурой. По данным минкультуры Украины, было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

19 декабря киевские власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в сквере Дарницкого района.

Скульптурную группу высотой около четырёх метров, изготовленную из гранита и бронзы, с помощью подъемного крана перенесли в прицеп грузовика и вывезли из сквера. В департаменте добавили, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Также в департаменте напомнили, что недавно украинское правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников национального значения монументов некоторым российским и советским деятелям, что позволило запустить процессы их демонтажа.

Памятник установили на месте захоронения героического экипажа. Семь фигур символизируют семерку из команды «таращанцев» в момент принятия решения: погибнуть, но не сдаваться.

До этого, в начале декабря, в Киеве демонтировали памятник командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу, для этого пришлось отпилить копыта его лошади. Перед демонтажем монумент был исключён из государственного реестра памятников культурного наследия.

Кроме того, 15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который стоял на Брестском проспекте. До этого памятники ему снесли в Житомире, Харькове и Одессе.

В начале сентября стало известно, что во Львовской области на западе Украины уничтожили четыре памятника советским воинам. В посёлке Магеров снесли памятник советским лётчикам, а в Добросине, Великом Любене и Коропуже демонтировали памятники советским солдатам.

По словам руководителя инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анны Герич, с начала 2023 года в семи районах Львовской области демонтировано 289 памятников из обнаруженных 311. Большая часть из них — памятники советским воинам.

При этом Герич отметила, что в области остались две общины, которые она назвала «проблемными». Как пояснила Герич, члены этих общин не стремятся сносить памятники и в одной из них, Лопатинской территориальной общине, сохранилось 11 монументов. Всего же в регионе осталось 22 памятника советской эпохи.

Перед этим глава региона Максим Козицкий заявил, что до конца 2023 года власти планируют ликвидировать все монументы советского периода, включая памятники воинам, павшим в Великую Отечественную войну.