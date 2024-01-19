Киев, 19 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Власти Киева переименовали библиотеки, названные в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова. Решение приняли члены киевского городского совета большинством голосов 18 января. Библиотека имени Маяковского теперь называется «библиотека на Русановке», имени Симонова — «библиотека на Воскресенке», по наименованиям столичных районов, где находятся эти учреждения. Бывшая библиотека Горького теперь носит имя украинского драматурга и журналиста Николая Кулиша, расстрелянного в 1937 году в урочище Сандармох, сообщает Укринформ.

В материале говорится, что переименование этих библиотек провели в рамках дерусификации Украины. Депутат Киевского горсовета, глава городской комиссии по культуре Виктория Муха заявила, что власти работают над тем, чтобы избавить столицу от «маркеров русского мира, добавляет издание.

Кроме того, в Киеве переименовали библиотеки, названные в честь пионера-героя Володи Дубинина и Николая Чернышевского, уточняется в материале. Первую теперь назвали в память о Дмитрии Белоусе — советском и украинском поэте, составителе антологии болгарской поэзии на украинском языке. Второй дали привязку к улице Дегтяревской, на которой она расположена, назвав соответственно, сообщает издание.

Как сообщало ИА Регнум 13 января, в харьковском метро демонтировали барельеф, на котором изображен поэт Александр Пушкин. При этом ещё до ликвидации барельефа в декабре на панно, которыми местные власти завесили портрет Пушкина, появилась надпись, вопрошающая «Чем вам помешал Саня?».

Бороться с памятниками российским и советским деятелям и переименовывать улицы, названные их именами, на Украине начали ещё в 2014 году после победы очередного «Майдана». К началу 2022 года киевский режим и подконтрольные ему региональные власти снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. После начала СВО начался новый виток борьбы со всем российским. На Украине приняли закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.