Москва, 31 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. На данном этапе опасаться нейротехнологий не стоит, поскольку большинство из них направлены на повышение качества жизни человека. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил учёный, специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев, комментируя вживление мозгового имплантата человеку нейротехнологической компанией бизнесмена Илона Маска.

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Учёный пояснил, что компания Маска тестирует на животных множество технологий по контролю различных сигналов, есть и технология, которая апробируется на человеке. На данном этапе это всё, по сути, имеет экспериментальный прообраз, уточнил эксперт.

«В принципе, на данном этапе бояться технологий не стоит, потому что большинство из них разрабатываются именно в медицинской сфере для повышения качества жизни человека», — отметил учёный, добавив, что большинство технологий используются и будут использоваться во благо человека.

Он напомнил, что во времена появления сотовых телефонов высказывались опасения, что людей будут контролировать при помощи этих гаджетов, но это не оправдалось. И в этой сфере тоже самое, уточнил эксперт.

Вместе с тем, как указал Муратчаев, прежде чем внедрять такого рода технологии, необходимо подумать про юридическую составляющую их использования, поскольку всегда будут прецеденты, приводящие к каким-либо негативным последствиям. Он напомнил, что мозг человека недостаточно исследован и любое взаимодействие с этим органом может быть опасно для человека.

Как передавало ИА Регнум, американская компания бизнесмена Илона Маска Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата. По словам Маска, первый продукт Neuralink называется Telepathy («Телепатия»), он позволяет с помощью мыслей управлять телефоном или компьютером, а через них — практически любым устройством. Отмечается, что первыми обладателями продукта станут те, кто не может двигать конечностями.

Компания Neuralink в мае 2023 года получила разрешение от американского регулятора на проведение клинических испытаний на человеке, а в сентябре 2023 года объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. Компания была создана Илоном Маском в 2016 году, её специализацией является разработка чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен пояснял, что такие импланты позволят человеку быть на равных с искусственным интеллектом и даже превосходить его. Кроме того, предполагается, что люди смогут бесконтактно, силой мысли управлять компьютером.