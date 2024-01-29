Вашингтон, 30 января, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сказал, что первому человеку вживили имплант компании Neuralink, пациент чувствует себя хорошо.

Steve Jurvetson Илон Маск

В соцсетях Маск написал, что человек «хорошо восстанавливается» и выразил надежду на многообещающие результаты.

Илон Маск также уточнил, что цена подобной услуги может составить около 60 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink в сентябре 2023 года объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг.

Компания Neuralink создана Илоном Маском в 2016 году, её специализацией является разработка чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен пояснял, что такие импланты позволят человеку быть на равных с искусственным интеллектом и даже превосходить его. Кроме того, предполагается, что люди смогут бесконтактно, силой мысли управлять компьютером.

Компания Neuralink в мае 2023 года получила разрешение от американского регулятора на проведение клинических испытаний на человеке.