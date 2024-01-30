Москва, 30 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за незаконное уголовное преследование российского журналиста Кирилла Вышинского, который на тот момент возглавлял портал «РИА Новости Украина», сообщили в суде «РИА Новости».

РИА Новости Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева

«Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в суде.

Просняку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»). Сотрудник СБУ объявлен в федеральный и международный розыск, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти схватили Кирилла Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Против него было сфабриковано уголовное дело о государственной измене. Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей российскому журналисту. Попасть в Москву Вышинский смог 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Украиной 35 на 35 человек с обеих сторон.