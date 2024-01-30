Будапешт, 30 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Венгрия готова принять общее с остальными 26 странами Евросоюза решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму станут утверждать каждый год на единогласной основе. Об этом 30 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По его словам, Венгрия не согласна на изменение бюджета и с тем, что надо выделить Украине 50 млрд евро, это огромная сумма.

«Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — сказал он изданию Point.

Орбан добавил, что это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: «Оно должно быть единогласным».

Как передавало ИА Регнум, ранее Financial Times со ссылкой на документ ЕС распространила информацию о том, что Евросоюз грозит саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не откажется от решения блокировать помощь Киеву на саммите сообщества, который пройдёт 1 февраля.

Bloomberg 25 января сообщило, что Будапешт решил не возражать против учреждения ЕС нового фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. По информации журналистов, фонд должен проложить дорогу к совершенствованию механизма стабильных поставок оружия Киеву.

На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии заблокировал поправки к бюджету организации о выделении Киеву помощи в размере €50 млрд. Венгерская сторона предложила предоставлять помощь Киеву ежегодно под строгим контролем, а в идеале с использованием внебюджетных источников и без общих займов.