Будапешт, 25 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Власти Венгрии решили не возражать против учреждения Евросоюзом нового фонда военной помощи Украине объёмом 5 млрд евро. Об этом 25 января сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье говорится, что Будапешт не будет мешать поиску соглашения во время встречи послов стран ЕС и одобрит финансирование, когда дипломаты решат «технические вопросы». Ожидается, что фонд проложит дорогу к совершенствованию механизма стабильных поставок оружия Киеву.

Ранее, на саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС, предусматривавшие €50 млрд. для Украины. Будапешт предложил предоставлять помощь Киеву ежегодно, но при строгом контроле за расходованием, при этом в идеале с использованием внебюджетных источников и без общих займов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не станет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из средств «Европейского фонда мира», однако не может и не хочет мешать другим странам в этом вопросе. По его словам, Венгрии пришлось бы передавать в общий фонд 23 миллиарда форинтов (60 млн евро) ежегодно, чтобы другие государства ЕС поставляли оружие Киеву.