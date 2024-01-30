ДНР, 30 января, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Экипажи боевых машин пехоты 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» создают огневые заслоны для движения российских военных у Клещеевки на артёмовском направлении фронта, рассказал в беседе с «РИА Новости» командир бронегруппы с позывном Баркас.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM БМП-3

«Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество», — пояснил военный.

Мотострелки в круглосуточном режиме ведут боевую работу по наблюдению за позициями ВСУ. При обнаружении противника экипажи БМП-3 выдвигаются на огневую точку и открывают огонь, образуя тем самым огневой заслон. У ВСУ в таких условиях нет возможности передвигаться, осуществлять ротацию и подвоз боеприпасов.

Одной из задач для бронегрупп является перерезание первой и второй линии противника от их тыловых позиций, они должны постоянно держать ВСУ в напряжении, добавил Баркас.

Командир уточнил, что цели поражаются после перестрелки. Для российских военных хорошей традицией стало вести подсчёт прямых попаданий. БМП-3 может буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров, заключил боец.

Как сообщало ИА Регнум, во время очередного полёта над Клещеевкой к югу от Артёмовска оператор российского дрона заметил два вражеских танка, которые били по российским позициям из леса. В Минобороны РФ рассказали, что было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами «Ланцет». Чуть позже таким же способом был разбит ещё один танк.

По словам пленного украинского военного Анатолия Осадчука, во время боёв под Клещеевкой личному составу ВСУ не давали практически никакого западного оружия, в основном воевать приходилось старыми образцами советских времён. Из западного оружия весь его отряд получил только два шведских гранатомёта и американские ручные гранаты.