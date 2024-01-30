Москва, 30 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские войска улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении и отразили за сутки три атаки штурмовых групп ВСУ. Об этом 30 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Активными действиями группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник на этом направлении потерял за сутки до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Конашенков сообщил об освобождении населённого пункта Табаевка Харьковской области. За минувшие сутки российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении и уничтожили 34 беспилотника. Также были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ.