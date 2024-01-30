Москва, 30 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Мужчин на Украине отлавливают «с помощью лассо» для отправки на фронт в качестве пушечного мяса. Похожий подход к использованию населения Украины во время Великой Отечественной войны обозначили нацисты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава МИД РФ зачитал слова рейхскомиссара Украины Эриха Коха от 1942 года о том, как нужно обходиться с местным населением. В тексте говорится, что для нацистов Украина выступала лишь объектом эксплуатации, который должен оплатить войну, а население должно быть как второсортный народ использовано при решении военных задач, даже если его — население — надо ловить с помощью лассо.

«Ничего не напоминает? Именно с помощью лассо — фигурально и буквально — ловят сейчас украинских мужчин, по сути дела, любого возраста, чтобы отправить их как пушечное мясо на фронт с единственной целью, обозначенной еще рейхскомиссаром Эрихом Кохом — население должно быть использовано как второсортный народ», — сказал Лавров, сравнивая подходы нацистской Германии и киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, в США сравнили главу киевского режима Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Западные СМИ пояснили такое невыгодное сравнение приказом Зеленского отправлять на фронт новобранцев, где они в рядах ВСУ не могут выжить более трёх дней. Тем не менее Зеленский продолжает их отправлять на передовую. В материале отмечается, что это свидетельствует о потере у Зеленского связи с реальностью и об отсутствии рациональности в поступках.