Вашингтон, 24 ноября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Приказ лидера киевского режима Владимира Зеленского об отправке новобранцев на передовую приводит к их быстрой гибели. Об этом сообщает SwebbTV.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, на некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, живут в среднем живут два-три дня.

Авторы материала отмечают, что несмотря на это, Киев продолжает отправлять украинских мужчин на передовую, где они явно не смогут победить.

Отмечается, что у Зеленского не осталось ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера в бункере, он полностью потерял связь с реальностью.

Как передавало ИА Регнум, старший научный сотрудник американского Атлантического совета Мелинда Харинг заявила, что среди украинских военных всё чаще начинают звучать заявления о том, что они устали от конфликта с Россией и хотят вернуться домой. По её словам, в ВСУ растёт недовольство военной политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

Харинг отметила, что украинские военные истощены из-за затяжного конфликта. При этом она подчеркнула, что солдаты ВСУ не понимают конечного плана властей.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил образ главы киевского режима с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером из фильма «Бункер». Зеленский похож на фюрера в фильме, в котором последний постоянно кричал на окружающих, отметил он, добавив, что Зеленский не замечает происходящего в реальной жизни, продолжая настаивать на бесполезном контрнаступлении.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.