Москва, 30 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Страны БРИКС намерены сосредоточиться на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, заявил 30 января замглавы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат напомнил, что с 1 января пять новых стран присоединились к БРИКС — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными членами группы. Расширенный БРИКС внесёт свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, добавил он. В 2024 году в БРИКС председательствует Россия.

«Мы будем искать пути увеличения использования национальных валют, различных инструментов и платформ в транзакциях внутри БРИКС для того, чтобы снизить негативные последствия от доминирования финансовой системы, основанной на долларе», — заявил Рябков, открывая встречу шерп и су-шерп стран БРИКС.

Россия также будет уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере инноваций и искусственного интеллекта, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года председательствует в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. — Прим. ред.). Кроме того, в этом году к содружеству присоединились пять новых государств — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Таким образом число участников БРИКС выросло до десяти.

Президент России Владимир Путин призвал входящие в состав БРИКС новые государства расширять расчёты в национальных валютах. Глава государства пояснил, что Россия будет содействовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнёрства объединения до 2025 года и выработке БРИКС новых долгосрочных ориентиров.