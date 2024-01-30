Киев, 30 января, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Если данные украинских политиков и СМИ о попытке увольнения главкома украинской армии Валерия Залужного правдивы, то это вскрывает серьёзный конфликт внутри элит Украины. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 января заявил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, разговор между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Залужным вчера действительно состоялся. Зеленский пытался сместить Залужного на фоне прибывшей в Киев ревизионной комиссии США, члены которой намерены проверить положение дел и получить отчёты о расходовании финансовых средств, предоставленных Украине, отметил Кот.

По его словам, Зеленский сейчас пытается перекинуть на Залужного ответственность за воровство государственного масштаба, поэтому и состоялась вчерашняя встреча.

Политолог отметил, что лидер киевского режима предложил Залужному уйти в отставку, пообещав ему достаточно серьёзные преференции, а также статус, который мог бы гарантировать последнему безбедное существование, но Залужный отказался. Это стало известно из-за утечки информации, уточнил эксперт.

«Это вскрывает серьёзнейший конфликт внутри украинских элит. Залужный проявил себя в этой ситуации как неприкасаемый, что только добавит ему очков, естественно, отняв их у Зеленского», — отметил политолог, предположив, что к Залужному, скорее всего, сейчас примкнут ещё больше людей из элиты Украины, потому что за ним они чувствуют силу.

Как отметил Кот, Зеленский проявил серьёзную слабость, ведь нельзя себе представить, чтобы в любом другом государстве генерал смог бы отказать президенту, предложившему ему уйти в отставку.

«Ну, на Украине, поскольку она является колонией американцев и британцев, возможно всё. Зеленский вышел из подчинения американцев и присягнул на верность британцам. Залужный — американская креатура. В этом, собственно, и происходит столкновение. Зеленский пытается убрать Залужного, но американцы этого сделать не дадут», — пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что Зеленский 29 января предложил Залужному освободить добровольно пост. При этом глава киевского режима не предложил ему другой значимой должности. Издания отметили, что Залужный не писал и не намерен писать рапорт об отставке. Отмечается, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, сообщения о возможной отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного свидетельствуют о борьбе за власть в стране. Он не исключил, что может дойти до военного переворота.