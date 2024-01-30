Вашингтон, 30 января, 2024, 10:49 — ИА Регнум. План по передаче большего количества артиллерийских снарядов Украине за счёт отправки Японией боеприпасов в Великобританию застопорился, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Отмечается, что японская компания Komatsu должна была производить 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской фирмы BAE Systems, а после отправлять в Британию, которая, в свою очередь, освободилась бы от отправки большого количества собственных боеприпасов Киеву.

Однако в настоящее время этот план заморожен, поскольку возможности японской компании по поставкам ограниченны.

«Провал британо-японского плана подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Запад при увеличении поставок боеприпасов Киеву», — заключила газета.

Как передавало ИА Регнум, 24 января издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщило, что Великобритания предложила Германии выкупить у Берлина определённое количество крылатых ракет Taurus, что позволит Лондону отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.

По словам главы государства, представители киевского режима сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность.