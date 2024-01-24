Лондон, 25 января, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Великобритания предложила Германии выкупить в Берлина определённое количество крылатых ракет Taurus, что позволит Лондону отправить Киеву больше своих ракет Storm Shadow, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

По информации источника, сделка позволила бы положить конец дискуссиям о поставках Taurus Украине. На данный момент соответствующее предложение изучает ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что власти Германии опасаются отправлять такие ракеты Киеву, поскольку в Берлине опасаются, что это вооружение может быть использовано для ударов вглубь территории Российской Федерации. По данным Spiegel, Шольц считает, что это приведёт к последствиям для самой Германии.

Напомним, что 17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus. В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, 485 выступили против, ещё три парламентария воздержались от голосования.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что в случае передачи ракет Taurus Украине Киев будет использовать это вооружение для терактов на территории России, на что Москва может ответить целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.