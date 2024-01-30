Симферополь, 30 января, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Евросоюз, поддерживая конфликт на Украине, загоняет себя в тупик, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что военные действия на Украине нарастают, в Евросоюзе «не видят света в конце туннеля».

По словам Константинова, даже Боррелю становится очевидно, что «украинский тоннель никуда не ведёт: потому и нет в его конце просвета».

«А раз так, то никакой это не тоннель, а банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз», — сказал он «РИА Новости».

Константинов заключил, что выход из «украинского тупика — там же, где и вход».

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Боррель в статье для газеты La Repubblica призвал ЕС поставлять Киеву системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. По его словам, Брюсселю необходимо направить ВСУ все средства, которые помогут им победить.

Глава европейской дипломатии 24 декабря заявил, что Москва победит ВСУ, если ЕС не мобилизуется в максимальной степени. При этом, говоря о возможности победы России в конфликте, он назвал её великой державой.