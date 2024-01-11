Москва, 11 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Российские средства ПВО 11 января около 04:30 мск перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей, информирует Минобороны. Обошлось без пострадавших и существенного урона.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

Два дрона были сбиты над территорией Каменского района Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Не принёс разрушений и беспилотник, перехваченный в Тульской области. В пресс-службе министерства по региональной безопасности подчеркнули, что отражение атаки происходило вдали от населённых пунктов.

Утром 11 января БПЛА взорвался над насосной станцией на окраине Калуги. В своём Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что из-за взрыва получило повреждение здание. При этом возгорания не произошло.

Ещё об одном дроне сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов.

Тем временем беспилотники помогают расчётам гаубиц Д-30 ВС РФ разносить в щепки позиции противника на купянском направлении. По данным Минобороны, огонь ведётся с закрытых огневых позиций на дальности до 15 километров.

Российские беспилотные летательные аппараты своими непрекращающимися ударами заставляют военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) подолгу выжидать в укрытиях, пожаловался в комментарии газете «Украинская правда» командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он признал также, что российские войска имеют мощную армию беспилотников, о чём Киеву остаётся мечтать.

В то же время меняется тактика применения дронов ВС РФ. Беспилотники-камикадзе «Герань-2» стали использовать новые маршруты для того, чтобы избегать зенитного огня противника, признал украинский эксперт Сергей Бескрестнов.

«Они летают всё ниже, они всё хитрее, и они такими темпами скоро измотают нашу ракетную ПВО (считает ли её кто-то бесконечной?)», — отметил он.

Осенью 2023 года госкорпорация «Ростех» заявила о намерении кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат». Благодаря расширению производственных мощностей компания намерена удвоить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.