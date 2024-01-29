Москва, 29 января, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует рассмотреть судьбу медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после дисквалификации фигуристки-россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сергей Бобылев/ТАСС Российская фигуристка Камила Валиева

В заявлении CAS сказано, что последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Камилы Валиевой, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены отдельно заинтересованными спортивными организациями.

ISU проведёт 7 февраля заседание, на котором обсудит распределение медалей в командном турнире фигуристов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января суд принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Международный союз конькобежцев приветствовал решение Спортивного арбитражного суда о четырёхлетней дисквалификации Валиевой, сообщили 29 января в пресс-службе ISU и пообещали опубликовать полное заявление о последствиях решения CAS 30 января.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать российских спортсменов до конца.