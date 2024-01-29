Москва, 29 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) проведёт 7 февраля заседание, на котором обсудит распределение медалей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом 29 января сообщил Первый канал.

James Cridland

«По нашим данным, заседание состоится 7 февраля, оно пройдёт в формате онлайн. По регламенту, отстранение одного спортсмена не должно приводить к аннулированию результатов всей команды», — сообщили в эфире Первого канала.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты.

В CAS также заявили, что Россия может быть лишена командного золота Олимпиады 2022 года в Пекине после дисквалификации Валиевой. Решение по этому вопросу будет принимать ISU.

Дисквалификация Валиевой — политизированное решение, Россия не согласна с ним и будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.