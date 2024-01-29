Донецк, 29 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появились кадры последствий удара ВСУ по Калининскому району в Донецке. На фото видны разрушения и сгоревшие машины. На обочине дороги лежат тела погибших.

ИА Регнум

Как сообщило «Донецкое агентство новостей», минимум три человека погибли, также есть раненые.

ВСУ снова ударили по гражданскому населению днём 29 января. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, пострадал один человек.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что обстрел города вёлся из РСЗО. По Донецку было выпущено не менее восьми ракет.

Днём ранее при обстреле украинской армией Горловки пострадали две женщины.

По данным СЦКК, на Отечественной улице получила ранение женщина 1975 года рождения. Также пострадала жительница города 1977 года рождения на Ремесленной улице.

21 января украинская армия обстреляла Кировский район Донецка из артиллерии калибра 152 и 155 мм. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. Погибли 28 человек. Москва назвала действия Киева варварским терактом.