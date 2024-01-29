Москва, 29 января, 2024, 16:16 — ИА Регнум. ВСУ снова ударили по гражданскому населению в Донецке. Порядка восьми ракет из РСЗО было выпущено по Калининскому району города, сообщает источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Как уточняет «Донецкое агентство новостей», минимум три человека погибли, также есть раненые.

Как передают очевидцы, под удар попал бульвар Шевченко. В результате обстрела возникли пожары. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что пострадавшим числится один человек. На месте работают экстренные службы.

21 января украинские военные нанесли удар по рынку «Меркурий» в Донецке. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей. В МИД России назвали действия ВСУ варварским терактом, совершённым при помощи США и их союзников.