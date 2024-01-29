Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сам управляет автомобилем, в котором он и глава Белоруссии Александр Лукашенко ездят на мероприятия по территории резиденции президента РФ в Константиновском дворце в Стрельне, сообщил 29 января белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Telegram-канал «Пул Первого».

«Три дня по Стрельне так и передвигаются. Путин за рулём, Лукашенко на переднем пассажирском», — сказано в сообщении.

Telegram-канал также опубликовал несколько фотографий, на которых президент России покидает автомобиль с водительского места, а глава Белоруссии — с переднего пассажирского.

Как передавало ИА Регнум ранее, 29 января Путин и Лукашенко проводят в Стрельне заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на заседании планируется утвердить документ «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства», действующий до 2026 года, а также подвести итоги аналогичной работы за последние три года.

28 января президенты России и Белоруссии провели двустороннюю встречу. Обсуждались совместные экономические проекты, ситуация в зоне проведения специальной военной операции России на Украине и некоторые другие вопросы. Кроме того, 27 января, в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, Путин и Лукашенко приняли участие в ряде мероприятий, посвящённых этому событию, в том числе в открытии нового мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области.