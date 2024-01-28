Москва, 29 января, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии пройдет в Санкт-Петербурге с участием президента РФ Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, о том, что в мероприятии, помимо Путина, от России будут присутствовать вице-премьеры и министры правительства. Он уточнил, что на заседании планируется утвердить документ «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства», действующие включительно до 2026 года.

Кроме того, на собрании должны быть подведены итоги выполнения аналогичного документа, который охватил период с 2021 по 2023 годы. В этот же день пройдет общение российской и белорусской делегаций в формате рабочего обеда.

Также ожидается принятие некоторых важных решений по дальнейшему интеграционному процессу в определённых секторах.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Союзное государство (СГ) является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также отметил, что Союзное государство России и Белоруссии укрепляет их оборонный потенциал.

Президент также анонсировал подготовку Концепции безопасности СГ. Путин рассказал, что в этом документе обе страны сделают акцент на развитии системы безопасности.

28 января Владимир Путин назвал энергичным развитие отношений России и Белоруссии. Он добавил, что товарооборот между странами составил $42 млрд и продолжает расти.