Тбилиси, 29 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января заявил о своём уходе в отставку.

Инна Кукуджанова/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

«Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», — сказал он журналистам.

Гарибашвили отметил, что получил предложение возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и намерен это предложение принять.

Ранее грузинский телеканал «Имеди» сообщал, что Гарибашвили и глава правящей партии Ираклий Кобахидзе на ближайшем съезде организации 1 февраля поменяются должностями.

По этим данным, решение было принято 24 января на заседании политсовета партии. Кобахидзе, помимо поста премьер-министра, также займёт должность политического секретаря партии.

Законодательство страны предполагает, что в случае ухода премьер-министра со своего поста правительство также уходит в отставку, а правящая партия должна выдвинуть нового кандидата в премьеры. Тот, в свою очередь, должен сформировать новый состав правительства и направить его на утверждение в парламент Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года на Катарском экономическом форуме Гарибашвили заявил, что страна не намерена присоединяться к санкциям против России, так как это нанесло бы урон национальным интересам Грузии. Товарооборот между странами составляет около миллиарда долларов в год, добавил он.

Кобахидзе в 2023 году рассказал, что руководство киевского режима призывало Грузию открыть второй фронт против России. По его словам, с таким призывами выступали, в частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Алексей Данилов. Международное сообщество должно знать об этих просьбах Киева, отметил Кобахидзе.