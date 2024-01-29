Тбилиси, 29 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями. Это произойдёт 1 февраля на съезде партии, передаёт 29 января провластный телеканал Imedi.

ТАСС/ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Ираклий Гарибашвили

По информации канала, 24 января на заседании политсовета правящей партии было принято это кадровое решение. Была выбрана и дата для проведения съезда. Отмечается, что Кобахидзе назначат главой кабинета министров, а также политическим секретарём партии.

В соответствии с грузинским законодательством, правительство автоматически уходит в отставку в случае, если премьер покидает свой пост. После этого правящая партия выдвигает нового кандидата в премьер-министры, который формирует правительство и направляет на утверждение парламенту. Поддержать кандидатуры должны по меньшей мере 76 депутатов из 150. Нового председателя партии избирают на съезде.

Как сообщало ИА Регнум, Ираклий Гарибашвили руководит кабинетом министров Грузии с 22 февраля 2021 года. Он уже возглавлял правительство страны в период с ноября 2013-го по декабрь 2015 года. Тогда на момент назначения 31-летний Гарибашвили был самым молодым из премьеров и в стране, и в мире.