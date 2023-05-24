Москва, 24 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Руководство киевского режима призывало Грузию открыть против России второй фронт. Об этом, как передаёт телеканал 1tv, рассказал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Депутат Кобахидзе: Подоляк и Данилов просили Грузию открыть против России второй фронт
Иван Шилов ИА REGNUM
Ираклий Кобахидзе

По его словам, выступить против Москвы призывали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Депутат сообщил, что соответствующая просьба неоднократно обсуждалась в Грузии. Он уточнил, что международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике.

«Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнёров», — заявил политик.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что если Грузия присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам страны и разрушит её экономику.

Ранее премьер Грузии уже критиковал западных партнёров, которые призывают Тбилиси следовать антироссийским санкциям, а также не пускать самолёты РФ на свою территорию.