Москва, 24 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Руководство киевского режима призывало Грузию открыть против России второй фронт. Об этом, как передаёт телеканал 1tv, рассказал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

По его словам, выступить против Москвы призывали советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Депутат сообщил, что соответствующая просьба неоднократно обсуждалась в Грузии. Он уточнил, что международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике.

«Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнёров», — заявил политик.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что если Грузия присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам страны и разрушит её экономику.

Ранее премьер Грузии уже критиковал западных партнёров, которые призывают Тбилиси следовать антироссийским санкциям, а также не пускать самолёты РФ на свою территорию.