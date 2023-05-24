Доха, 24 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Если Грузия присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам страны и разрушит её экономику, заявил 24 мая грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

По его словам, товарооборот между двумя странами за год составляет около 1 млрд долларов. «Для сравнения: Евросоюз лишь за четыре дня торгует [с РФ] тем, чем мы торгуем за год. Смешно ведь?», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер Грузии уже критиковал западных партнёров, которые призывают Тбилиси следовать санкциям против Москвы, а также не пускать российские самолёты на свою территорию. «Почему вы отправили в прошлом году России 300 млрд?», — задавался вопросом премьер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну.

МИД Грузии положительно оценил эти решения. Однако западные политики, а также президент страны Саломе Зурабишвили, раскритиковали их.

Так, Зурабишвили обвинила Москву в «провокациях» и призвала в ответ ввести визовый режим для граждан России. Евросоюз, в свою очередь, призвал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию.