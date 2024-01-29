Пхеньян, 29 января, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов по принудительному отчуждению иранской нефти в недавнем прошлом позволяют охарактеризовать США как «пиратскую державу» современности, сообщает 29 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом агентство прокомментировало задержание Ираном американского танкера St Nikolas. Как заявили в Тегеране, их действия являются ответными и что «дни, когда США крали нефть и сбегали», а также безнаказанно угрожали Ирану, прошли.

«Это можно расценить как естественное наказание для современной «пиратской державы» — для США, которые были основаны и разжирели с помощью агрессии и грабежа», — говорится в материале.

Агентство добавило, что Соединённые Штаты без колебания «грабят ресурсы других стран средь бела дня». Речь идёт, напомнило агентство, в том числе о следовавшем в Венесуэлу танкере в 2020 году, а также танкере в акватории ОАЭ в 2021 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм после атаки на одну из американских баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.

По мнению сенатора, в противном случае нападения на американские военные базы продолжатся, так как усилия главы Пентагона Ллойда Остина в вопросе защиты американских военных потерпели крах.

В свою очередь, американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал сумасшедшими американских сенаторов, призывающих нанести удары по объектам на территории Ирана из-за якобы связи иранских властей с йеменскими хуситами.