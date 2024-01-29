Нью-Йорк, США, 29 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Аналитикам ЦРУ из российского отдела запретили заходить в Telegram с рабочих компьютеров, пишет 29 января Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Fabian Sommer / dpa/picture-alliance/TASS

Кроме того, согласно источникам агентства, сотрудникам также запрещено приносить на рабочее место личные устройства. Если они хотят получить доступ к мессенджеру, им нужно покинуть территорию комплекса ЦРУ.

Bloomberg отмечает, что Telegram может представлять повышенный интерес из-за публикаций российских военных корреспондентов. В публикации говорится, что настороженность властей США по отношению к некоторым инструментам сбора информации негативно отражается на способности к разведке по открытым источникам (OSINT).

Разведывательное сообщество США в последнее время стремится усилить свою работу по анализу открытых источников, уточняет агентство. С этой целью разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет направлена на координацию, сбор данных и разработку инструментов для улучшения подхода к этому виду разведывательной работы. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США, этот план будет реализован в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая 2023 года ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян путём публикации в соцсети пропагандистских видеороликов на русском языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что злонамеренная активность американской разведки, такая как создание ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян, не останется без ответа.

Разведки разных стран мира часто прибегают к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников, это ежегодно делает и ЦРУ, заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.