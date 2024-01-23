Москва, 23 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Разведки разных стран мира часто прибегают к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников, это ежегодно делает ЦРУ, заявил на брифинге 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо чтобы ЦРУ сообщил кто-то, что ВК — лучше, чем запрещенная сеть Х, и аудитория гораздо больше», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают размещенный в социальной сети X (Бывшая Twitter) опубликованный ЦРУ видеоролик.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая 2023 года ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян путём публикации в соцсети видеороликов пропагандистского характера на русском языке.

Позднее Песков заявил, что в Кремле пока не обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ЦРУ пытаются вербовать россиян через Telegram. Пресс-секретарь российского лидера высказал убеждение в том, что российские спецслужбы мониторят и это пространство тоже.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что злонамеренная активность американской разведки, такая как создание ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян, не останется без ответа.