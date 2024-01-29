Москва, 29 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Банк России выпустил памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвящённую Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, говорится в пресс-релизе банка.

Банк России

Отмечается, что сама монета из серии «Российская Федерация» 27,00 мм диаметром состоит из диска и внешнего кольца. На обеих сторонах имеется выступающий кант по окружности монеты. На боковой поверхности монеты нанесена дважды повторяющаяся надпись «Десять рублей».

В верхней части лицевой стороны новой монеты нанесена надпись «Банк России», в нижней же части — число 2024.

«Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число 10 и надпись «Рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры 0 имеется защитный элемент в виде числа 10 и надписи «Руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора», — сказано в сообщении пресс-службы Банка России.

На другой стороне монеты изображён герб ХМАО-Югры. На кольце по окружности нанесены надписи «Российская Федерация» сверху и «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра» снизу.

В Банке России уточнили, что монета является законным средством платежа, а её тираж составил 1 млн штук.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в память о кинорежиссёре Леониде Гайдае.

На оборотной стороне было решено изобразить портрет Гайдая со своим псом, годы его жизни, а также кинокамеры и плёнки.

Масса монеты составила 31,1 г, а её диаметр 39 мм. Тираж монеты составил 3 тысячи.

До этого в июле Банк России выпустил серебряную монету в память о советском рок-музыканте Викторе Цое.

Сообщалось, что рельефное изображение портрета Цоя расположено на оборотной стороне монеты. Музыкант стоит с микрофоном на фоне гитары и символических языков пламени. На монете присутствует надпись «Виктор Цой» и годы жизни артиста: 1962 и 1990.