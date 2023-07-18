Москва, 18 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Памятную серебряную монету, посвященную рок-музыканту, основателю группы «Кино» Виктору Цою, выпустил Банк России. Об этом сообщила 18 июля пресс-служба ЦБ.

Кадр из видео

Монета «Творчество Виктора Цоя» номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы. Круглая монета диаметром 39 мм изготовлена качеством «пруф» в количестве 5 тыс. единиц, говорится в сообщении.

Рельефное изображение портрета Цоя расположено на оборотной стороне монеты. Музыкант стоит с микрофоном на фоне гитары и символических языков пламени. На монете присутствует надпись «Виктор Цой» и годы жизни артиста: «1962» и «1990».

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки», — отметили в ЦБ.

Также известны фильмы с Цоем. Он сыграл самого себя в картине «Асса», а также исполнил главную роль в драме «Игла».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года рок-группа «Кино» выпустила новый альбом со студийными записями коллектива, сделанными в последние десять лет. Так должна звучать группа сегодня, заявили участники группы.