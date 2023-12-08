Москва, 8 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в память о кинорежиссёре Леониде Гайдае, говорится в пресс-релизе банка.

Банк России Серебряная монета номиналом 3 рубля в память о кинорежиссёре Леониде Гайдае

«Леонид Гайдай — выдающийся кинорежиссёр, сценарист, актёр. Юмор Гайдая неподвластен времени, он лёгок, искромётен и понятен любому зрителю», — сказано в тексте.

В пресс-службе отметили, что масса монеты составляет 31,1 грамм, а её диаметр 39 мм. Тираж монеты составил три тысячи.

На оборотной стороне было решено изобразить портрет Гайдая со своим псом, годы его жизни, а также кинокамеры и плёнки.

Леонид Гайдай был советским и российским кинорежиссёром, известным по таким кинокартинам, как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многим другим. Почти все его кинокартины стали культовыми и разошлись на цитаты среди зрителей.

Как передавало ИА Регнум, в июле Банк России Банк выпустил серебряную монету в память о советском рок-музыканте Викторе Цое.

Сообщалось, что рельефное изображение портрета Цоя расположено на оборотной стороне монеты. Музыкант стоит с микрофоном на фоне гитары и символических языков пламени. На монете присутствует надпись «Виктор Цой» и годы жизни артиста: «1962» и «1990».

Перед этим, в конце января, Банк России выпустил памятную монету к 150-летию оперного и камерного певца Фёдора Шаляпина. Монета выпускалась в серии «Выдающиеся личности России». На одной из сторон монеты расположено рельефное изображение портрета Федора Шаляпина на фоне изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана.