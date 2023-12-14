Москва, 14 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность России обеспечена. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Что касается продовольственной безопасности России, её удалось обеспечить. Тем не менее здесь есть над чем работать», — сказал Путин.

Он добавил, что сфере есть проблемы, касающиеся семян, селекции, но деньги на решение этих вопросов выделяются.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад попытался осуществить в отношении России экономический блицкриг и потерпел неудачу. Он отметил, что, англосаксонская пресса намеренно игнорирует очевидный факт, что Россия, несмотря на санкции, смогла обеспечить военную, экономическую и продовольственную безопасность.