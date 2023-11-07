Вашингтон, 7 ноября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в просьбе посетить Украину. Об этом сообщает американское издание Newsmax.

MIKE SEGAR/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«Я очень уважаю Зеленского, но думаю, что сейчас это неуместно», — приводит издание слова Трампа.

Бывший глава Белого дома уточнил, что лидером киевского режима в настоящее время «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.

Он также добавил, что Соединённые Штаты сдают позиции в конфликте на Украине и это можно заметить по освещению конфликта в СМИ, Украина почти пропала из заголовков.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать в Киев, где он объяснит бывшему американскому лидеру невозможность урегулировать конфликт с Россией за сутки. По его словам, если Трамп сможет приехать в Киев, ему «понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту США, что он не может управлять этой войной».

Ранее Трамп заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США. Американский экс-лидер указал, что Киев мог бы избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласился отказаться от части территорий. По мнению Трампа, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.