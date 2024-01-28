Москва, 28 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю, сообщил 28 января на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — сообщил Конашенков.

Российские подразделения на купянском направлении отразили за сутки шесть атак украинской армии в районах сёл Синьковка в Харьковской области, Терны в ДНР и посёлка Новосёловское в ЛНР. ВСУ потеряли 150 военных, самоходную артустановку «Гвоздика» и три автомобиля.

Конашенков также сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении 330 военных, танк, две БМП, четыре пикапа, одну «Гвоздику» и одну станцию радиоэлектронной борьбы. На этом направлении российские военные отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов посёлков Шумы и Кирово и села Георгиевка в ДНР.

На краснолиманском направлении украинская армия за сутки потеряла 120 военных, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ«Акация» и гаубицу Д-20. Российские военные отразили три атаки ВСУ в районах сёл Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.