Пекин, 29 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Четыре боевых корабля КНР будут постоянно находиться в акватории вокруг острова Тайвань, сообщает 29 января японская газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По информации издания, размещение на постоянной основе боевых кораблей нужно Пекину для того, чтобы оказать давление на администрацию в Тайбэе в мирное время. Кроме того, Китай рассчитывает, что в случае конфликта это предотвратит приближение к острову американских кораблей.

Японская газета отмечает, что ещё один китайский корабль постоянно находится в Восточно-Китайском море северо-западнее архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), который является предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем. Зону возле этих островов Япония считает своими территориальными водами.

Пекин считает одной из провинций КНР остров Тайвань, который управляется собственной администрацией с 1949 года. После гражданской войны в Китае (1945–1950) туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости.