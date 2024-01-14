Вашингтон, 14 января, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поддерживают обретение Тайванем независимости, заявил президент страны Джо Байден в беседе с журналистами 13 января по итогам прошедших на острове выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня», — приводит слова Байдена агентство Reuters. Отмечается, что в преддверии открытия на Тайване избирательных участков утром 13 января официальные лица США назвали неприемлемым вмешательства других стран в выборы на острове.

Как передавало ИА Регнум, в субботу лидер правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Согласно данным центральной избирательной комиссии, за Лай Циндэ свои голоса отдали 40,05% избирателей. Его противники — глава оппозиции Хоу Юи и председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ набрали 33,5% и 26,4% голосов соответственно.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на ноябрьском саммите в Сан-Франциско сообщил ему о стремлении Пекина воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Китайский лидер подчеркнул, что намерен добиться этой цели без применения силы.

Си Цзиньпин в новогоднем обращении к китайскому народу 31 декабря назвал исторической необходимостью воссоединение Тайваня с КНР, чтобы соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива смогли «разделить великую славу национального возрождения».