Пекин, 11 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Тайваньский вопрос — это важнейший из коренных интересов Китая и первая «красная линия» в его отношениях с США, которую нельзя пересекать. Об этом 11 января заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе — местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства», — сказала она, комментируя заявления США о том, что Вашингтон против любого вмешательства в выборы на Тайване и утверждения, будто это было предупреждением Китаю.

Дипломат безответственными заявления Вашингтона о выборах на Тайване и указала на недовольство Пекина в этой связи.

«Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой «красной линией» в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — уточнила Мао Нин.

Китай предпримет решительные и эффективные меры, чтобы защитить государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении к китайскому народу заявил, что Тайвань и Китай обязательно воссоединятся, потому что это обусловлено исторической необходимостью.

Телекомпания NBC News 21 декабря 2023 года сообщила, что китайский лидер прямо заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Он подчеркнул, что это произойдёт мирно и без применения силы.

Позднее в этот же день руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев заявил ИА Регнум, что на выборах президента Тайваня больше всего шансов победить есть у кандидатов от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ и от оппозиционного «Гоминьдана» Хоу Юи.

Лай Циндэ неоднократно заявлял, что нет смысла объявлять о независимости Тайваня, однако в случае её официального оформления Китай пригрозил применить силовые меры. Хоу Юи, как и Пекин, выступает за принцип единого Китая, но и в случае его победы на выборах, как считает российский эксперт, не стоит ожидать воссоединения.