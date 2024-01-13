Москва, 13 января, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Позиция России по Тайваню не изменилась, Москва считает его неотъемлемой частью Китая. Об этом 13 января заявила в комментарии официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Позиция России по Тайваню общеизвестна, последовательна и неизменна», — говорится в заявлении.

Захарова напомнила, что позиция России регламентирована указом президента от 15 сентября 1992 года «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем» и зафиксирована в основополагающих российско-китайских документах, в частности договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Согласно этим документам, Россия признает, что в мире существует только один Китай, правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Помимо этого, российская сторона твёрдо поддерживает действия Китая по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности, подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. В МИД подчеркнули, что попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества. В этой связи Захарова призвала внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.

Выборы главы администрации и депутатов парламента Тайваня открылись утром 13 января. Так, за пост главы администрации Тайваня боролись 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Победу одержал лидер правящей партии Лай Циндэ, набрав 40,1% голосов. Он объявил о победе и рассказал своим сторонникам, что поговорил по телефону со своими оппонентами — кандидатом от Гоминьдана Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ от Тайваньской народной партии.

Лай Циндэ 13 января заявил, что Тайвань заинтересован в таком диалоге с материковым Китаем, при котором будет выдерживаться паритет. Он отметил, что глобальный мир и стабильность зависят от мира и стабильности в Тайваньском проливе.