Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать «за морями лучшей жизни» и рассказал о преимуществах сотрудничества с Россией.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне, давайте двигаться в этом направлении. Нет, не хочется — ищут за морями лучшей жизни», — заявил он на встрече с президентом Владимиром Путиным 28 января.

Лукашенко добавил, что в России много чего есть и ни одна страна не способна была бы так относиться к Белоруссии, как относится Россия.

Помимо этого, на встрече с Путиным в Константиновском дворце Лукашенко пожелал участия Украины в открытии памятников жертвам нацизма. Глава белорусского государства в этой связи добавил, что всё-таки три славянских народа пострадали в Великой Отечественной войне.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 27 января. Он вместе с Путиным участвовал в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

Во время двусторонней встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 28 января Путин заявил, что предоставит белорусскому коллеге подробную информацию о ходе специальной военной операции.