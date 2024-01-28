Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставит белорусскому коллеге Александру Лукашенко подробную информацию о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер заявил 28 января во время их двусторонней встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции», — сказал Путин белорусскому президенту.

Он добавил, что рад представившейся возможности в течение вечера 28 января не спеша обсудить отношения между Россией и Белоруссией, совместную работу в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Президент подчеркнул, что у стран всесторонний характер сотрудничества, в том числе в изучении Антарктики.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 27 января. Он вместе с Путиным участвовал в ряде мероприятий, в том числе в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

28 января российский и белорусский лидеры по видеосвязи дали старт работе нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Путин отметил, что в этом направлении планируется развивать сотрудничество России и Белоруссии. Лукашенко также подчеркнул, что Россия — безусловный лидер в исследовании Антарктики.