Лозанна, Швейцария, 28 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Guardian не смог объяснить разницу подходов к России и Израилю в вопросе проведения матчей в текущих условиях.

Иван Шилов ИА Регнум

После возобновления арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года израильские футбольные клубы продолжили выступление в турнирах под эгидой УЕФА.

«Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, я больше ничего не буду говорить», — заявил президент УЕФА.

Чеферин также отметил, что предстоящий в марте товарищеский матч между сборными России и Сербии не противоречит введённым ограничениям. Игра запланирована на стадионе «ВТБ Арена».

«Это не в нашей юрисдикции. Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. По закону мы ничего сделать не можем», — подчеркнул Чеферин.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, российские клубы не были допущены до еврокубков.

Таким образом, сборная России лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который проходил в Катаре. Также команда Валерия Карпина не приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы — 2024.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации.

По словам главы государства, в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным».